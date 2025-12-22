Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Terrassentür aufgehebelt - Polizei erbittet Hinweise

Steinfurt (ots)

Am Samstag (20.12.) zwischen 16.30 und 20.35 Uhr haben Einbrecher eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Sedanstraße aufgehebelt.

Im Haus haben sie sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Gestohlen wurden Schmuck und Bargeld.

Die Polizei ermittelt in diesem Einbruch und sucht Zeugen dazu. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

