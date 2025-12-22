Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Alkoholisierte E-Bike-Fahrerin gestürzt Rund 1,7 Promille

Greven (ots)

Am Freitagabend (19.12.) ist eine 64-jährige Frau aus Greven ist mit ihrem E-Bike auf dem Radweg an der Kreuzung Münsterdamm / Kardinal-von- Galen- Straße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist sie auf dem Radweg von der Kardinal-von-Galen-Straße in Richtung Münsterdamm gefahren. Im Kreuzungsbereich ist sie gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Bei der Grevenerin konnte während der Unfallaufnahme ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Radfahrerin ist eine Blutprobe entnommen worden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

