POL-ST: Ibbenbüren, Haustür aufgehebelt - Polizei erbittet Hinweise
Steinfurt (ots)
Am Montag (22.12.) gegen 12.40 Uhr ist der Polizei ein Einbruch in der Reuterstraße gemeldet worden.
Dort wurde in der Zeit zwischen 04.00 und 11.30 Uhr die Haustür durch Unbekannte aufgehebelt. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht bekannt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.
