PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Haustür aufgehebelt - Polizei erbittet Hinweise

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) gegen 12.40 Uhr ist der Polizei ein Einbruch in der Reuterstraße gemeldet worden.

Dort wurde in der Zeit zwischen 04.00 und 11.30 Uhr die Haustür durch Unbekannte aufgehebelt. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren