PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl im Gottmadingen-Randegg vollstreckt

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei und der Zollverwaltung haben am Freitag bei der Kontrolle in Gottmadingen-Randegg eine Person festgestellt, gegen die ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Ein Bekannter bezahlte die Geldstrafe für ihn und er durfte die Reise anschließend fortsetzen.

Am Freitagnachmittag (19. Dezember 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen zusammen mit Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen österreichischen Staatsangehörigen im Ortsgebiet Gottmadingen-Randegg. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg gegen den 59-Jährigen fest. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte den Mann im November 2021 wegen gewerbsmäßiger Hehlerei zu einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro. Die Zahlung blieb er bislang schuldig. Ein Bekannter des Gesuchten zahlte die Geldstrafe beim Bundespolizeirevier Regensburg ein. Nach Bestätigung des Zahlungseingangs durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 09:51

    BPOLI-KN: Bahnhofseinfahrt Engen: Person im Gleis

    Engen (ots) - Kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Engen musste der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpress eine Schnellbremsung vornehmen. Grund dafür war eine Person im Gleisbereich. Am Montag, 15. Dezember 2025, ging bei der Polizei um kurz nach 06:00 Uhr die Meldung ein, dass der Lokführer eines Regionalexpress auf dem Weg von Offenburg nach Engen kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Engen eine Person im Gleis wahrnahm ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:42

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Singen

    Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Singen eine Person mit einem Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und musste daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Samstagnachmittag (13. Dezember 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Singen kontrolliert. Gegen den 41-Jährigen lag ein ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:50

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Friedrichshafen

    Friedrichshafen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben bei einer Kontrolle in der Nähe des Bahnhofs Friedrichshafen Löwental eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt. Am Donnerstagvormittag (11. Dezember 2025) haben Beamte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen einen deutschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren