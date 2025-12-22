Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl im Gottmadingen-Randegg vollstreckt

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei und der Zollverwaltung haben am Freitag bei der Kontrolle in Gottmadingen-Randegg eine Person festgestellt, gegen die ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Ein Bekannter bezahlte die Geldstrafe für ihn und er durfte die Reise anschließend fortsetzen.

Am Freitagnachmittag (19. Dezember 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen zusammen mit Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen österreichischen Staatsangehörigen im Ortsgebiet Gottmadingen-Randegg. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg gegen den 59-Jährigen fest. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte den Mann im November 2021 wegen gewerbsmäßiger Hehlerei zu einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro. Die Zahlung blieb er bislang schuldig. Ein Bekannter des Gesuchten zahlte die Geldstrafe beim Bundespolizeirevier Regensburg ein. Nach Bestätigung des Zahlungseingangs durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

