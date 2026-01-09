Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 08.01.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 40-jähriger Beschuldigter Waren in seine Jacke und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Nachdem er durch einen Mitarbeiter angesprochen worden war, flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Im Nahbereich konnte der Beschuldigte durch den Anzeigeerstatter und weitere Beteiligte gestellt werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.
