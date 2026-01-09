PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.01.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 40-jähriger Beschuldigter Waren in seine Jacke und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Nachdem er durch einen Mitarbeiter angesprochen worden war, flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Im Nahbereich konnte der Beschuldigte durch den Anzeigeerstatter und weitere Beteiligte gestellt werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

