Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Update zur Verkehrslage

Wilhelmshaven (ots)

Aktuell sind die Hooksieler Landstraße, die Roffhauser Landstraße sowie die Langewerther Landstraße aufgrund erheblicher Schneeverwehungen bis zur Unpassierbarkeit beeinträchtigt.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, diese Straßen nach Möglichkeit zu meiden und auf alternative Routen auszuweichen. Die Lage kann sich witterungsbedingt kurzfristig ändern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

