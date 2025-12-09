Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit drei Fahrzeugen und einem Verletzten

Waren (Müritz) (ots)

Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr hat es zwischen Eldenburg und Klink auf der B 192 einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben.

Ein 66-jähriger Deutscher wollte mit seinem Auto von der Bundesstraße nach links in die Warener Straße abbiegen. Da ihm noch Fahrzeuge entgegenkamen, hielt der Autofahrer an. Ein hinter ihm fahrender 72-jähriger Deutscher hielt ebenfalls an. In dem Moment fuhr ein 40-jähriger iranischer LKW-Fahrer, der zuvor hinter den beiden PKW ebenfalls in Richtung Klink unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto des 72-Jährigen auf und schob es dadurch auf das Auto, das gerade abbiegen wollte.

Der Mann aus dem Fahrzeug in der Mitte kam mit leichten Verletzungen (Sachstand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme)ins Klinikum. Sein Auto sowie der LKW mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Straße.

Der Sachschaden beträgt mindestens 25.000 Euro.

Rund um die Unfallstelle war die Fahrbahn für etwa eine Stunde vollgesperrt.

