PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auseinandersetzung am Stralsunder Neunen Markt eskaliert

Stralsund (ots)

Die Polizei wurde am Freitag, dem 05. Dezember 2025, 23:20 Uhr zum Stralsunder Neuen Markt gerufen. Ein 22-Jähriger gab an, zuvor von einer unbekannten Person geschlagen und verletzt worden zu sein.

Offenbar bat eine dem 22-Jährigen unbekannte Person um einen Schluck Bier in einem unangemessenen Ton. Als der 22-Jährige daraufhin um einen höflicheren Umgangston bat, schlug der Täter scheinbar unvermittelt zu und traf den 22-Jährigen im Gesicht. Augenscheinlich wurde anschließend mit Tritten gegen den Kopf weiter auf den 22-Jährigen eingewirkt.

In der weiteren Folge flüchtete der 22-Jährige in den dortigen Kiosk. Der Tatverdächtige flüchtete zusammen mit einer anderen unbekannten Person in die Frankenstraße. Eine Nachbereichssuche nach dem Tatverdächtigen durch die Polizei verlief ohne Ergebnis. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen vor Ort konnte ein 18-Jähriger Mann als Tatverdächtiger festgestellt werden.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Alle Beteiligten dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:45

    POL-NB: Nasse Fahrbahn führt zu Unfall

    Demmin (ots) - Bereits am vergangenen Freitag ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Warrenzin und Drönnewitz. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Straße zwischen den beiden Orten. Mit im Fahrzeug befanden sich ein 20-Jähriger sowie eine 18-Jährige. Aufgrund nicht an die nasse Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit habe der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:27

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannter verletzt 17-Jährigen

    Neubrandenburg (ots) - Bereits am vergangenen Freitag, 05. Dezember 2025, kam es gegen 15:25 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Fußgängerbrücke nahe des Neubrandenburger Bahnhofes. Zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren überquerten die Brücke aus dem Vogelviertel in Richtung Innenstadt. Hierbei kamen ihnen zwei dunkel gekleidete, männliche Personen entgegen. Einer der beiden rempelte den ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 15:19

    POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Restaurant in Stralsunder Altstadt (LK V-R)

    Stralsund (ots) - Am 07.12.2025 gegen 13 Uhr teilt die Geschädigte den Einbruch in ihr Restaurant in Stralsund, Mühlenstraße mit. Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen bis dato unbekannte Täter im Zeitraum vom 06.12.2025, 22:30 bis 07.12.2025, 12:30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob und was genau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren