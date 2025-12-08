Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auseinandersetzung am Stralsunder Neunen Markt eskaliert

Stralsund (ots)

Die Polizei wurde am Freitag, dem 05. Dezember 2025, 23:20 Uhr zum Stralsunder Neuen Markt gerufen. Ein 22-Jähriger gab an, zuvor von einer unbekannten Person geschlagen und verletzt worden zu sein.

Offenbar bat eine dem 22-Jährigen unbekannte Person um einen Schluck Bier in einem unangemessenen Ton. Als der 22-Jährige daraufhin um einen höflicheren Umgangston bat, schlug der Täter scheinbar unvermittelt zu und traf den 22-Jährigen im Gesicht. Augenscheinlich wurde anschließend mit Tritten gegen den Kopf weiter auf den 22-Jährigen eingewirkt.

In der weiteren Folge flüchtete der 22-Jährige in den dortigen Kiosk. Der Tatverdächtige flüchtete zusammen mit einer anderen unbekannten Person in die Frankenstraße. Eine Nachbereichssuche nach dem Tatverdächtigen durch die Polizei verlief ohne Ergebnis. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen vor Ort konnte ein 18-Jähriger Mann als Tatverdächtiger festgestellt werden.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Alle Beteiligten dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

