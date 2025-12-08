PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannter verletzt 17-Jährigen

Neubrandenburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 05. Dezember 2025, kam es gegen 15:25 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Fußgängerbrücke nahe des Neubrandenburger Bahnhofes.

Zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren überquerten die Brücke aus dem Vogelviertel in Richtung Innenstadt. Hierbei kamen ihnen zwei dunkel gekleidete, männliche Personen entgegen. Einer der beiden rempelte den 17-jährigen Geschädigten zunächst an und begann eine verbale Auseinandersetzung mit diesem. In weiterer Folge habe der Unbekannte ein Pfefferspray aus seiner Tasche genommen und dem Geschädigten in dessen Gesicht gesprüht. Anschließend verließen der Tatverdächtige und sein Begleiter die Brücke in Richtung Vogelviertel.

Der 17- jährige Deutsche erlitt leichte Verletzungen. Sein gleichaltriger Begleiter blieb unverletzt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter sowie dessen Begleiter geben können.

   Der Begleiter des Tatverdächtigen wurde wie folgt beschrieben:
   -       bekleidet mit einer schwarzen Hose sowie einer dunklen 
           Winterjacke -	Circa 1,60 m groß -	Braunes Haar

Zu dem Tatverdächtigen ist bislang lediglich bekannt, dass er größer war als seine Begleitung.

Wenn Sie Angaben zu Tat oder Täter machen können, werden Sie gebeten, sie unter der 0395 5582 5224 an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

