PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Diebstahl von Autoreifen aus einem KFZ Handel in Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 07.12.2025 gegen 10 Uhr wird dem Polizeirevier Ribnitz-Damgarten der Einbruch in ein KFZ Handel mitgeteilt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand begaben sich in den frühen Morgenstunden die bis dato unbekannten Täter zu dem zu KFZ Handel, welcher sich in der Straße "Beim Handweiser" befindet und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Gelände. Hier wurde mehrere Container aufgebrochen und PKW Kompletträder im oberen zweistelligen Bereich entwendet. Der Schaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam kam zur Spurensuche- und Sicherung sowie weiterführende kriminalpolizeiliche Maßnahmen zum Einsatz.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, denen in den Morgenstunden des 07.12.2025 im Bereich Ribnitz-Damgarten, Beim Handweiser oder im Nahbereich Personen oder Fahrzeuge, insbesondere Transporter, aufgefallen sind, die womöglich im Zusammenhang mit dem genannten Einbruch stehen, werden gebeten sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 8750 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 18:25

    POL-NB: Heckenbrand und Vollsperrung an der B 108

    Waren (Müritz) (ots) - Am 06.12.2025 kam es gegen 13:55 Uhr an der B 108 in Höhe der Ortslage Baumgarten zum Brand einer Reisighecke, ausgelöst durch das Hinzuschütten von noch nicht ausreichend abgekühlter Kaminasche. Die Hecke selbst befindet sich auf einem Privatgrundstück in einem Abstand von ca. 5 Metern zur Bundesstraße. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Vielist/Grabowhöfe war mit 3 Fahrzeugen und 10 ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 15:40

    POL-NB: Vier Schwerletzte nach Vorfahrtsfehler auf der L 35 bei Dargelin

    PHR Greifswald (ots) - Am Samstag, dem 06.12.2025, kam es gegen 11:15 Uhr auf der L 35 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 73-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Citroën von der Teichstraße in Dargelin nach rechts auf die L 35 ab. Dabei missachtete er den vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 22:42

    POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden unter Alkoholeinfluß

    Ummanz (Rügen) (ots) - Am 05.12.2025 um 16:50 Uhr befuhr ein 70-jähriger deutscher Mann von der Insel Rügen mit seinem PKW Citroen die Ortschaft Groß Kubitz aus Richtung Ummanz kommend. Aufgrund von Alkoholgenuss kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW VW, welcher dadurch gegen einen Straßenbaum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren