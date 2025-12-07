PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Restaurant in Stralsunder Altstadt (LK V-R)

Stralsund (ots)

Am 07.12.2025 gegen 13 Uhr teilt die Geschädigte den Einbruch in ihr Restaurant in Stralsund, Mühlenstraße mit. Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen bis dato unbekannte Täter im Zeitraum vom 06.12.2025, 22:30 bis 07.12.2025, 12:30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob und was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam befand sich zur Spurensuche- und Sicherung im Einsatz.

Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

