PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nasse Fahrbahn führt zu Unfall

Demmin (ots)

Bereits am vergangenen Freitag ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Warrenzin und Drönnewitz.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Straße zwischen den beiden Orten. Mit im Fahrzeug befanden sich ein 20-Jähriger sowie eine 18-Jährige. Aufgrund nicht an die nasse Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit habe der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei in weiterer Folge von der Fahrbahn abgekommen und habe sich anschließend überschlagen.

Die 18-jährige Mitfahrerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-jährige Fahrer sowie sein 20-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Da es nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste es im Anschluss geborgen werden.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrzeugführer nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung. Bei allen Beteiligten handelt es sich um Deutsche.

Zudem weisen wir nochmal darauf hin, dass eine nasse Fahrbahn durchaus Gefahren bergen kann. Durch die verminderte Haftung an der Straße, kann man - auch als erfahrener Fahrer - schnell die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren und hierdurch sich und andere gefährden. Daher ist es wichtig die Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anzupassen, um rechtzeitig auf potentielle Gefahren reagieren zu können.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:27

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannter verletzt 17-Jährigen

    Neubrandenburg (ots) - Bereits am vergangenen Freitag, 05. Dezember 2025, kam es gegen 15:25 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Fußgängerbrücke nahe des Neubrandenburger Bahnhofes. Zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren überquerten die Brücke aus dem Vogelviertel in Richtung Innenstadt. Hierbei kamen ihnen zwei dunkel gekleidete, männliche Personen entgegen. Einer der beiden rempelte den ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 15:19

    POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Restaurant in Stralsunder Altstadt (LK V-R)

    Stralsund (ots) - Am 07.12.2025 gegen 13 Uhr teilt die Geschädigte den Einbruch in ihr Restaurant in Stralsund, Mühlenstraße mit. Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen bis dato unbekannte Täter im Zeitraum vom 06.12.2025, 22:30 bis 07.12.2025, 12:30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob und was genau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren