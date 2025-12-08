Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nasse Fahrbahn führt zu Unfall

Demmin (ots)

Bereits am vergangenen Freitag ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Warrenzin und Drönnewitz.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Straße zwischen den beiden Orten. Mit im Fahrzeug befanden sich ein 20-Jähriger sowie eine 18-Jährige. Aufgrund nicht an die nasse Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit habe der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei in weiterer Folge von der Fahrbahn abgekommen und habe sich anschließend überschlagen.

Die 18-jährige Mitfahrerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-jährige Fahrer sowie sein 20-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Da es nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste es im Anschluss geborgen werden.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrzeugführer nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung. Bei allen Beteiligten handelt es sich um Deutsche.

Zudem weisen wir nochmal darauf hin, dass eine nasse Fahrbahn durchaus Gefahren bergen kann. Durch die verminderte Haftung an der Straße, kann man - auch als erfahrener Fahrer - schnell die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren und hierdurch sich und andere gefährden. Daher ist es wichtig die Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anzupassen, um rechtzeitig auf potentielle Gefahren reagieren zu können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell