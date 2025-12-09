Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand zweier leerstehender Fabrikgebäude in Grimmen

PR Grimmen (ots)

Am Montagabend, dem 08.12.2025, kam es gegen 22:10 Uhr zum Brandausbruch in zwei leerstehenden Industriegebäuden in der Stralsunder Straße in 18507 Grimmen

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen, welche an der Brandbekämpfung mit 17 Kameraden beteiligt war, konnten zwei Brandherde ausgemacht und in der Folge umgehend gelöscht werden.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund übernahm die Tatortarbeit vor Ort. Es wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell