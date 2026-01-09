Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Weitere aktuelle Verkehrshinweise
Wangerland/Sande (ots)
Bassens 2 - Wangerland:
Ein Traktor und ein Lkw sind festgefahren. Die Fahrbahn ist derzeit vollständig blockiert.
Lkw-Unfall Gießereistraße:
Die L 815 / Buschhausen in Richtung Wilhelmshaven (K 312) ist durch die Straßenmeisterei Jever gesperrt. Aus Richtung Wilhelmshaven erfolgt eine Sperrung der Bunsenstraße (K 313) ab der Planckstraße. Die Verkehrsführung erfolgt über die Ebkeriege.
Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die genannten Bereiche weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.
