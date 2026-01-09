POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Freiburg

Bad Krozingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 09.01.2026, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, wurde in Bad Krozingen in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz gegenüber der Fahrradabstellplätze des Bahnhofes ein geparkten PKW beschädigt.

Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Einparken den geparkten PKW und setzte seine Fahrt daraufhin fort. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Durch einen bislang unbekannten Zeugen wurde eine Nachricht an dem beschädigten PKW hinterlassen.

Bei dem Verursacher soll es sich laut Zeugenangaben um eine lebensältere männliche Person mit einem weißen Fahrzeug gehandelt haben. Dieser habe vor Ort dem Zeugen gegenüber angegeben, sich bei der Polizei melden zu wollen.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.Nr.: 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher geben können. Insbesondere der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

