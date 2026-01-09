PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.01.2026, kurz nach 14 Uhr kam es auf der Bundesstraße 317 zu einer Vorfahrtsverletzung, bei welcher zwei Pkws beteiligt waren. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Landstraße und bog an der Einmündung zur Bundesstraße nach links ein. Dabei übersah sie eine 50-jährige Pkw-Fahrerin, welche die Bundesstraße von Lörrach kommend in Richtung Schopfheim befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 50-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt war bis gegen 16.00 Uhr gesperrt. Dies sorgte für dementsprechende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 14:23

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz von Discounter - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 07.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 09.45 Uhr, wurde ein weißer Fiat 500, welcher auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Im Schlöttle" stand, von einem anderen Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:20

    POL-FR: Weil am Rhein: Pkw fährt gegen Straßenlaterne

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 08.01.2026, gegen 23.20 Uhr, fuhr eine Frau mit ihrem Pkw gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne wurde vollständig zerstört. Die 19-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Am Messeplatz" und bog nach links in die Rudolf-Virchow-Straße ein. Dabei kam sie aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die 19-Jährige blieb ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:43

    POL-FR: Hochschwarzwald: Winterglatte Straßen führen zu mehreren Unfällen

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 07.01.2026, gegen 21:40 Uhr wollte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer von Kleineisenbach kommend an der Kreuzung in Fahrtrichtung Eisenbach nach rechts einbiegen. Infolge mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein Verkehrsschild. Am Donnerstag, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren