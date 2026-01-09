Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.01.2026, kurz nach 14 Uhr kam es auf der Bundesstraße 317 zu einer Vorfahrtsverletzung, bei welcher zwei Pkws beteiligt waren. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Landstraße und bog an der Einmündung zur Bundesstraße nach links ein. Dabei übersah sie eine 50-jährige Pkw-Fahrerin, welche die Bundesstraße von Lörrach kommend in Richtung Schopfheim befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 50-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt war bis gegen 16.00 Uhr gesperrt. Dies sorgte für dementsprechende Verkehrsbeeinträchtigungen.

