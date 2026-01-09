PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw fährt gegen Straßenlaterne

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.01.2026, gegen 23.20 Uhr, fuhr eine Frau mit ihrem Pkw gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne wurde vollständig zerstört. Die 19-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Am Messeplatz" und bog nach links in die Rudolf-Virchow-Straße ein. Dabei kam sie aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Zur Sicherung der Laterne wurde die Feuerwehr verständigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, an der Laterne von etwa 3.000 Euro.

