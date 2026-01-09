Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 08.01.2026, kurz vor 22:15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Basler Straße und Merzhauser Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Der 39-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr zusammen mit seiner Beifahrerin die Basler Straße aus Freiburg-Haslach kommend und beabsichtigte wohl nach links auf die Heinrich-von-Stephan-Straße einzubiegen. Hierbei stieß der Wagen mit einem ebenfalls mit zwei Personen besetzten VW Golf zusammen, der in Richtung Freiburg Vauban gefahren sein soll.

Bei der Kollision wurden die beiden Insassen des VW Golf leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in ein Freiburger Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich gegenläufige Angaben zur Unfallursache. Beide Unfallbeteiligten seien laut eigenen Angaben während einer für sie geltenden Grünphase in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können.

ak

