POL-FR: Zusammenfassung der witterungsbedingten Verkehrslage im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Donnerstag, 08.01.2026, kam es von 6 Uhr morgens bis in die Abendstunden (Stand 17 Uhr) zu mehr als zwei Duzend wetterbedingten Verkehrsunfällen. In vielen Fälle waren Fahrende mit den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs.

Eine Häufung der Unfälle war zwischen 9 Uhr und 11 Uhr feststellbar, mit den Schwerpunkten rund um Waldshut- Tiengen, Rheinfelden und Schopfheim. In dieser Zeit kam es auch zu mehreren querstehenden LKWs im Bereich Wehr und Albbruck.

In Wutöschingen geriet gegen 10:15 Uhr ein Mercedes ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Im Waldshuter Ortsteil Krenkingen kam gegen 10:50 Uhr ein Lieferwagen von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Seite. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Gegen 11:20 Uhr rutschte ein Auto in Löffingen gegen eine Mauer. Dabei wurden zwei Erwachsene und ein Kleinkind leicht verletzt.

Um 13:45 Uhr kam es in Waldshut zu einem Auffahrunfall auf schneebedeckter Fahrbahn, wobei einer Person leicht verletzt wurde.

Gegen 14 Uhr kam es in Titisee-Neustadt zu einer Frontalkollision zwischen zwei LKWs. Dabei wurde ein Fahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der andere Beteiligte wurde leicht verletzt.

