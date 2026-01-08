Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auto kollidiert mit Ampel

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.01.2026, kam gegen 22:30 Uhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer in der Hauptstraße in Jestetten aus nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Dabei wurde er leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Ampel und am Audi entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde beim Fahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, was eine Blutentnahme und die Einbehaltung des Führerscheins nach sich zog. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

