PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Freiburg (ots)

Mit seinem Mitsubishi befuhr am Mittwoch, 07.01.2026 gegen 20.00 Uhr ein 34 Jahre alter Mann die B518 von Schopfheim kommend in Fahrtrichtung Wehr. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermeintlich wegen einer nicht angepassten Bereifung, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, woraufhin sich das Fahrzeug leicht drehte und mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Der 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 43 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mitsubishi entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, am VW rund 10000 Euro.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 09:27

    POL-FR: Auggen: Kaninchen am Glascontainer ausgesetzt

    Freiburg (ots) - Wie der Polizei im Nachhinein mitgeteilt wurde, hat offensichtlich jemand bislang Unbekanntes am Montag, 29. Dezember 2025, ein Kaninchen in einem Karton an einem Glascontainer im «Mittlerer Weg» in Auggen ausgesetzt. Eine Zeugin hatte den durchnässten Karton am Nachmittag gesehen und geöffnet, weil sie Geräusche daraus wahrgenommen hatte. Bei dem aufgefundenen Tier handelte es sich um ein ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 08:50

    POL-FR: Hartheim/ Neuenburg: Polizeilicher Schusswaffengebrauch nach Fluchtversuch -Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 04.01.2026, ereignete sich gegen 06:15 Uhr ein Vorfall in der Lindenstraße im Hartheimer Ortsteil Bremgarten, bei dem es zum Einsatz einer Schusswaffe durch einen Polizeibeamten der Bundespolizei gekommen war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führten Polizeibeamte der Bundespolizei Grenzkontrollen auf der Rheinbrücke bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren