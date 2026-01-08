Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Mit seinem Mitsubishi befuhr am Mittwoch, 07.01.2026 gegen 20.00 Uhr ein 34 Jahre alter Mann die B518 von Schopfheim kommend in Fahrtrichtung Wehr. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermeintlich wegen einer nicht angepassten Bereifung, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, woraufhin sich das Fahrzeug leicht drehte und mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Der 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 43 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mitsubishi entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, am VW rund 10000 Euro.

