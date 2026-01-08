PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen: Kaninchen am Glascontainer ausgesetzt

Freiburg (ots)

Wie der Polizei im Nachhinein mitgeteilt wurde, hat offensichtlich jemand bislang Unbekanntes am Montag, 29. Dezember 2025, ein Kaninchen in einem Karton an einem Glascontainer im «Mittlerer Weg» in Auggen ausgesetzt. Eine Zeugin hatte den durchnässten Karton am Nachmittag gesehen und geöffnet, weil sie Geräusche daraus wahrgenommen hatte. Bei dem aufgefundenen Tier handelte es sich um ein sogenanntes "Angoralöwenköpfchen" mit schwarzem, langhaarigem Fell.

Trotz unverzüglicher tierärztlicher Versorgung und intensiver Pflege musste das Tier nun aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes eingeschläfert werden.

Der Fachdienst Gewerbe und Umwelt (Tel.: 0761/21689-200) des Polizeipräsidiums Freiburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen. Es werden nun Zeugen gesucht, die möglicherweise Hinweise zur Herkunft des Tieres geben können und/ oder eine Person beim Ablegen des Kartons am Glascontainer beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07631/1788-0 entgegen

rb (G/U)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

