PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee, B500: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 05.01.2026, gegen 09:50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die B500, von Schluchsee kommend in Richtung Häusern. Kurz nach dem Abzweig Blasiwald beabsichtigte er, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei beachtete dieser aber wohl nicht, dass sich bereits ein nachfolgender Autofahrer im Überholvorgang befand. Der überholende 73-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass es zum Unfall kam. Der ausscherende Pkw wurde daraufhin nach rechts abgedrängt und kollidierte in der Folge mit einem ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Pkw. Aufgrund der seitlichen Kollision wurde das dritte Fahrzeug nach rechts abgewiesen und stieß dort gegen einen Schneezieler. Das Fahrzeug wurde im Anschluss aufgrund der Bodenbeschaffenheit abgewiesen und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Es entstand an allen drei beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Beim Unfall wurden vier Personen leicht verletzt, konnten jedoch nach erster ärztlicher Versorgung vor Ort entlassen werden. Die B500 wurde in der Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme waren unter anderem die Feuerwehr Schluchsee, der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Waldshut-Tiengen und mehrere Abschleppdienste im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
ChrA
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 16:06

    POL-FR: Lottstetten: Unfallflucht - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 02.01.2026,17.00 Uhr bis Samstag, 03.01.2026, 09.00 Uhr soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Hinweisschild am Kreisverkehr in der Hauptstraße beschädigt haben. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1000 Euro. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 16:04

    POL-FR: Stühlingen: Unfall im Begegnungsverkehr

    Freiburg (ots) - Am Montag, 05.01.2026, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 71-jähriger Audi-Fahrer die B314 von Stühlingen in Richtung Weizen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte er nach links auf dem Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen und soll eine entgegenkommende 52-jährige Skoda-Fahrerin übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch beide Autos erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 16:03

    POL-FR: Stühlingen-Weizen: Unfall mit einer verletzten Person

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 09:30 Uhr geriet eine 29-jährige Skoda -Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dadurch entstand am Skoda ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren