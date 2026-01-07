Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee, B500: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 05.01.2026, gegen 09:50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die B500, von Schluchsee kommend in Richtung Häusern. Kurz nach dem Abzweig Blasiwald beabsichtigte er, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei beachtete dieser aber wohl nicht, dass sich bereits ein nachfolgender Autofahrer im Überholvorgang befand. Der überholende 73-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass es zum Unfall kam. Der ausscherende Pkw wurde daraufhin nach rechts abgedrängt und kollidierte in der Folge mit einem ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Pkw. Aufgrund der seitlichen Kollision wurde das dritte Fahrzeug nach rechts abgewiesen und stieß dort gegen einen Schneezieler. Das Fahrzeug wurde im Anschluss aufgrund der Bodenbeschaffenheit abgewiesen und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Es entstand an allen drei beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Beim Unfall wurden vier Personen leicht verletzt, konnten jedoch nach erster ärztlicher Versorgung vor Ort entlassen werden. Die B500 wurde in der Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme waren unter anderem die Feuerwehr Schluchsee, der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Waldshut-Tiengen und mehrere Abschleppdienste im Einsatz.

