POL-FR: Stühlingen-Weizen: Unfall mit einer verletzten Person
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 09:30 Uhr geriet eine 29-jährige Skoda -Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dadurch entstand am Skoda ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz
