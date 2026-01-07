Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen-Weizen: Unfall mit einer verletzten Person

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.01.2026, gegen 09:30 Uhr geriet eine 29-jährige Skoda -Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dadurch entstand am Skoda ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell