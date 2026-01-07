Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Kundenparkplatz von Discounter - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 05.01.2025, gegen 09.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines großen Lebensmitteldiscounter in der Güterstraße zu einem Verkehrsunfall, an welchem zwei Pkws beteiligt waren. Eine 37-jährige Frau befuhr mit ihrem Citroen Picasso die Güterstraße und fuhr parallel zur Goethestraße auf den Kundenparkplatz auf. Ein unbekannter Fahrer eines vermeintlichen Renault Koleos soll in diesem Moment rückwärts aus einem Parkplatz ausgefahren sein und kollidierte mit dem vorbeifahrenden Citroen. Nach der Kollision fuhr der Fahrer des Renault weiter. Der Sachschaden an dem Citroen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder dem Renault Koleos geben können.

