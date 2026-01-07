POL-FR: Kandern: Einbruch in "Alte Schmiede"
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Montag, 05.01.2026, 14.45 Uhr bis Dienstag, 06.01.2026, 13.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um sich Zutritt in die "Alte Schmiede" in der Hauptstraße zu verschaffen. Aus den Räumlichkeiten wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet.
