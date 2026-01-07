PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stegen: Sachbeschädigung mutmaßlich durch Feuerwerk - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Vermutlich abgebrannte Feuerwerkskörper haben am Mittwochabend, 31.12.2025, etwa gegen 20:20 Uhr zu einem lokalen Feuer an der Gemeindehalle am Dorfplatz in Stegen geführt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben Unbekannte wohl in einem Belüftungsschacht im Bereich eines Nebeneingangs an der nördlichen Gebäudeseite Feuerwerkskörper abgebrannt. Hierdurch entstand eine Rauchentwicklung in der Gemeindehalle sowie dem angrenzenden Schulgebäude. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das lokale begrenzte Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die betroffenen Gebäude wurden anschließend durch die Feuerwehr belüftet.

Hinweise zu den Verursachern liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Kirchzarten (Tel.: 07661 97919-0) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen und sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:48

    POL-FR: Freiburg-Merzhausen: Erneuter Versuch der Zigarettenautomatensprengung

    Freiburg (ots) - Am Dienstagvormittag, 06.01.2026, wurde der Polizei gegen 09:30 Uhr ein offenbar gesprengter Zigarettenautomat in der Alten Straße in Merzhausen gemeldet. Die Feststellungen vor Ort ergaben, dass der Automat zwar beschädigt, jedoch nicht final geöffnet werden konnte. Anwohner hatten bereits in der Nacht gegen 02:30 Uhr einen Knall wahrgenommen, bei ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 23:19

    POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B317 bei Schopfheim

    Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Schopfheim Am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, ereignete sich auf der B317, zwischen den Anschlussstellen Schopfheim-Mitte und Schopfheim-Nord, ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines in Richtung Hausen i.W. fahrenden gelben Mitsubishi, besetzt mit drei Personen, steuerte sein Fahrzeug, aus bislang unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Wagen mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren