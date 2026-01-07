Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stegen: Sachbeschädigung mutmaßlich durch Feuerwerk - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Vermutlich abgebrannte Feuerwerkskörper haben am Mittwochabend, 31.12.2025, etwa gegen 20:20 Uhr zu einem lokalen Feuer an der Gemeindehalle am Dorfplatz in Stegen geführt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben Unbekannte wohl in einem Belüftungsschacht im Bereich eines Nebeneingangs an der nördlichen Gebäudeseite Feuerwerkskörper abgebrannt. Hierdurch entstand eine Rauchentwicklung in der Gemeindehalle sowie dem angrenzenden Schulgebäude. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das lokale begrenzte Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die betroffenen Gebäude wurden anschließend durch die Feuerwehr belüftet.

Hinweise zu den Verursachern liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Kirchzarten (Tel.: 07661 97919-0) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen und sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell