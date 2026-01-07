PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Merzhausen: Erneuter Versuch der Zigarettenautomatensprengung

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 06.01.2026, wurde der Polizei gegen 09:30 Uhr ein offenbar gesprengter Zigarettenautomat in der Alten Straße in Merzhausen gemeldet.

Die Feststellungen vor Ort ergaben, dass der Automat zwar beschädigt, jedoch nicht final geöffnet werden konnte. Anwohner hatten bereits in der Nacht gegen 02:30 Uhr einen Knall wahrgenommen, bei Nachschau jedoch nichts Auffälliges bemerkt.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um ergänzende Zeugenhinweise unter Tel: Tel: 0761-8822880.

lr

