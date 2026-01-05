PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B317 bei Schopfheim

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

   - Schopfheim

Am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, ereignete sich auf der B317, zwischen den Anschlussstellen Schopfheim-Mitte und Schopfheim-Nord, ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines in Richtung Hausen i.W. fahrenden gelben Mitsubishi, besetzt mit drei Personen, steuerte sein Fahrzeug, aus bislang unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden weißen SUV, welcher mit einer Person besetzt war.

Ein 33-jähriger Unfallbeteiligter musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Zwei, der insgesamt vier Verletzten, wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser abgeflogen. Der Gesundheitszustand aller Verletzten ist nach derzeitigem Kenntnisstand stabil.

Die B317 war im Rahmen der Unfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen Schopfheim-Mitte und Schopfheim-Nord knapp zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Verkehrsdienst Weil am Rhein hat die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache aufgenommen.

Stand: 05.01.2026, 23.15 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

