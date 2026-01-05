PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schwörstadt: Pkw kommt von Kreisstraße ab und kollidiert mit Baum - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.01.2025, gegen 16.40 Uhr, kam ein Pkw von der Kreisstraße 6353 ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Eine 35-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße 6353 von Schopfheim kommend in Richtung Dossenbach, als sie in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund von Schneeglätte, die Kontrolle über ihren Pkw verlor und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw seitlich mit einem kleinen Baum. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die mitfahrende 9-jährige Tochter sei unverletzt geblieben. Sie wurde aber zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

