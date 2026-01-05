Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Balkonbrand in Friedlingen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.01.2026, gegen 11.20 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Schwarzenbach". Der Brand auf dem Balkon konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle und gelöscht werden. Durch den Balkonbrand wurde zudem ein Fenster sowie durch die Rauchentwicklung die Fassade beschädigt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Es sei niemand verletzt worden. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt an einer Lichtkette gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

