Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Frontalkollision auf Bundesstraße - ein Schwerverletzter - vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 12.25 Uhr, kollidierten auf der Bundesstraße 518, in Höhe der Schule, zwei Pkws frontal miteinander. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 518 von Wehr-Brennet kommend in nördliche Richtung, als er im Verlauf einer Linkskurve nach rechts in das Bankett kam. Der 35-Jährige steuerte die Pkw zurück auf die Fahrbahn und verlor danach die Kontrolle über den Pkw. Der Pkw schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw des 62-Jährigen wurde an die Schutzplanke abgewiesen. Am Pkw des 35-Jährigen wurde durch die Wucht der Kollision der Motorblock vollständig herausgerissen. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Uniklinik geflogen. Der 35-Jährige, seine mitfahrende Frau und zwei Kinder wurden leicht verletzt. Alle vier Insassen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt der Bundesstraße war bis gegen 17.25 Uhr voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

