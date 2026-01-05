POL-FR: Laufenburg: Brand in Abfall-/ Wirtschaftsraum

Polizeipräsidium Freiburg

Am Neujahrstag, 01.01.2026, gegen 02.30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Abfall-/ Wirtschaftsraum eines Mehrfamilienhauses in dem Prof.-Adolf-Döbele-Weg. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Wohnungen waren nicht betroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Es sei niemand verletzt worden. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

