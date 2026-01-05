PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Brand in Abfall-/ Wirtschaftsraum

Freiburg (ots)

Am Neujahrstag, 01.01.2026, gegen 02.30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Abfall-/ Wirtschaftsraum eines Mehrfamilienhauses in dem Prof.-Adolf-Döbele-Weg. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Wohnungen waren nicht betroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Es sei niemand verletzt worden. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

