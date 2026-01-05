Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten - Täter flüchten

Freiburg (ots)

Am heutigen Montagmorgen, 05.01.2026, wurde der Polizei gegen 06:00 Uhr morgens durch Anwohner eine verdächtige Wahrnehmung in der Häberlestraße mitgeteilt. Vier maskierte Täter würden mit einem Brecheisen an einem Zigarettenautomaten hantieren.

Vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung der dortigen Kleingartenanlage. Nach Feststellung am Tatort wurde der Zigarettenautomat gesprengt und ergänzend versucht aufzuhebeln.

Die vier Personen wurden als dunkel gekleidet und maskiert beschrieben.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um ergänzende Zeugenhinweise unter Tel: 0761-8822880.

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell