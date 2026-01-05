Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Unbekannte zerstören Briefkasten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mutmaßlich durch einen unbekannten Sprengkörper wurde am Sonntagnachmittag, 04.01.2026, gegen 17:15 Uhr ein Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Kistner-Straße im Bereich der Straßenbahnhaltestelle «Dorfbrunnen» im Freiburger Stadtteil Haslach zerstört.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er ein Detonationsgeräusch wahrgenommen hatte.

Die hinzugerufene Polizeistreife stellte an dem betroffenen Wohnhaus einen vollständig zerstörten Briefkasten sowie mögliche Überreste eines Feuerwerkskörpers fest. Durch die Explosion wurde zudem der Eingangsbereich des betroffenen Wohngebäudes sowie ein angrenzend geparkter Pkw durch umherfliegende Teile beschädigt. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Trotz der augenscheinlich großen Sprengwirkung wurde niemand verletzt.

Konkrete Hinweise zur Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/ oder verdächtige Personen wahrgenommen haben. Es wird insbesondere nach einem bislang namentlich unbekannten Zeugen gesucht, der als mögliche Täter drei Jugendliche gesehen haben soll. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell