Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Feuerwerksraketen in Menschenmenge geschossen - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Freiburg (ots)

In der Silvesternacht beobachteten Polizeibeamte vor dem Stadttheater Freiburg zwei Personen, die gegen 0.10 Uhr mehrfach Feuerwerksraketen gezielt in eine Menschenmenge auf dem Platz der Alten Synagoge schossen.

Die beiden Männer im Alter von 21 und 38 Jahren wurden unmittelbar im Anschluss kontrolliert. Ihre Personalien wurden aufgenommen, gegen sie wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ob durch die Raketen Personen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Mögliche Geschädigte und Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

