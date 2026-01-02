PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehlgeleitete Feuerwerksrakete setzt Sessel auf Balkon in Brand

Freiburg (ots)

Eine fehlgeleitete Feuerwerksrakete setzte am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 22.15 Uhr, auf einen Balkon in der Fuchsgasse in Brombach einen Sessel in Brand. Ein Mann zündete wohl ordnungsgemäß eine Rakete, welche sich direkt nach dem Start gedreht haben soll und auf den Balkon des Nachbargebäudes flog. Der Mann rannte schnell zu dem Balkon auf welchem die Rakete landete. Ein weiterer Nachbar begab sich ebenfalls mit einem Feuerlöscher zu dem Balkon. Durch das Explodieren der Rakete entzündete sich auf dem Balkon eine Felldecke, welche auf einem Sessel lag. Durch das rasche Löschen des Sessels mittels Feuerlöscher konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Die Feuerwehr war noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

