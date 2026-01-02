Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brand eines Pkw in Minseln

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Pkw in die Elisabethenstraße nach Minseln gerufen. Dort brannte ein Pkw, welcher seit mehreren Wochen nicht mehr bewegt worden sei. Innerhalb kurzer Zeit weitete sich der Brand auf eine Hecke aus, welche ebenfalls beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. An dem Pkw sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist nicht bekannt.

