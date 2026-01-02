PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brand eines Pkw in Minseln

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Pkw in die Elisabethenstraße nach Minseln gerufen. Dort brannte ein Pkw, welcher seit mehreren Wochen nicht mehr bewegt worden sei. Innerhalb kurzer Zeit weitete sich der Brand auf eine Hecke aus, welche ebenfalls beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. An dem Pkw sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

