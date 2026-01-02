Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verpuffung in einer Gaststätte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

An einer geplanten Familienfeier in einer geschlossenen Gaststätte in der Bahnhofstraße kam es am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 20.20 Uhr, zu einer Verpuffung, bei welcher sich ein 39-jähriger Mann Brandverletzungen zuzog. Der 39-Jährige zündete einen gasbetriebenen Grill an und dabei kam es zu einer Verpuffung. Durch die Verpuffung zog sich der 39-Jährige Brandverletzungen an den Armen und im Gesicht zu. Mittels eines Rettungshubschraubers wurde er in eine Spezialklinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

