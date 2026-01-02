PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen
Murg
Laufenburg: Verdacht Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr, entzog sich ein 38-jähriger Fahrer eines Renault Clio einer polizeilichen Kontrolle durch Flucht. Der 38-Jährige sollte in Bad Säckingen zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Dieser entzog er sich durch Flucht mit einer hohen Geschwindigkeit. Die Verfolgung zog sich bis nach Laufenburg, wo der Pkw des 38-Jährigen mittels des Einsatzes eines Stopp-Sticks in der Hännerstraße zunächst gestoppt werden konnte. Der Tatverdächtige verließ seinen Clio und flüchtet zu Fuß. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er vorläufig festgenommen werden. Aufgrund des Fundes von mutmaßlichen Betäubungsmitteln folgte in einem Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen. Auch steht er im Verdacht keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht Verkehrsteilnehmer, welche womöglich ebenfalls durch die Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden. Während der Verfolgungsfahrt verursachte der Tatverdächtige bereits einen Verkehrsunfall mit einem unbeteiligten Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen ist während den üblichen Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 07751 8963-0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, ist rund um die Uhr erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

