POL-FR: Lauchringen: Balkonbrand greift auf angrenzende Balkone über

Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 23.55 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Balkonbrand in der Weberstraße in Unterlauchingen gemeldet. Die Flammen breiteten sich schnell über die angrenzenden Balkone bis unter den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen. Zum Ausbruchszeitpunkt befanden sich zwölf Personen im Gebäude, welches dieses rechtzeitig verlassen konnten. Sieben Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung untersucht. Die Personen konnten vor Ort belassen werden. Einige Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden von der Gemeinde Lauchringen anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Ein sich im Erdgeschoss befindlicher Getränkemarkt dürfte durch das Löschwasser ebenfalls betroffen sein. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

