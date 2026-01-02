PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Küchenbrand verläuft glimpflich

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 22.10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand in der Bündtenfeldstraße in Wehr mitgeteilt. In einer Wohnung kam es in der Küche durch eine Abzugshaube, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, zu einer starken Rauchentwicklung. Die Abzugshaube wurde vom Bewohner vom Strom genommen und anschließend mit Wasser gelöscht. Die Feuerwehr war noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es sei niemand verletzt worden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 02.01.2026 – 14:33

    POL-FR: Lenzkirch: 68-Jähriger nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

    Freiburg (ots) - Am 31.12.2024 gegen 6 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Lenzkirch gemeldet. Im Rahmen des ersten Angriffs der Feuerwehr wurde in einer Wohnung ein 68-jähriger Mann leblos aufgefunden. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung des Mannes ein Schwelbrand aus, der zu einer starken Rauchentwicklung ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:07

    POL-FR: Löffingen: Hoher Sachschaden bei Garagenbrand - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 1. Januar 2026, gegen 11 Uhr, brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Garagengebäude in der Rötengasse in Löffingen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf mindesten 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach ...

    mehr
