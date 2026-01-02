POL-FR: Wehr: Küchenbrand verläuft glimpflich
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 22.10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand in der Bündtenfeldstraße in Wehr mitgeteilt. In einer Wohnung kam es in der Küche durch eine Abzugshaube, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, zu einer starken Rauchentwicklung. Die Abzugshaube wurde vom Bewohner vom Strom genommen und anschließend mit Wasser gelöscht. Die Feuerwehr war noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es sei niemand verletzt worden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.
