Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Hoher Sachschaden bei Garagenbrand - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 1. Januar 2026, gegen 11 Uhr, brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Garagengebäude in der Rötengasse in Löffingen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf mindesten 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 beim Polizeirevier Titisee-Neustadt zu melden.

oec

