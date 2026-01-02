PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Hoher Sachschaden bei Garagenbrand - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 1. Januar 2026, gegen 11 Uhr, brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Garagengebäude in der Rötengasse in Löffingen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf mindesten 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 beim Polizeirevier Titisee-Neustadt zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:47

    POL-FR: Gundelfingen: Überfall auf 86-Jährige in Hausflur - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Am Silvestermorgen, gegen 09.32 Uhr, kam es in der Blumenstraße in Gundelfingen zu einem Überfall auf eine 86-Jährige. Diese war gerade vom Einkaufen zurückgekehrt und wollte über die Treppe des Mehrfamilienhauses zu ihrer Wohnung gehen, als sie von hinten gepackt, gewürgt und zu Boden gerissen wurde. Dabei wollte der Täter ihr einen Gegenstand ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:26

    POL-FR: Freiburg: Sprengung mehrerer Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Bereits am Mittwochvormittag, den 31.12.2025 wurde der Polizei durch Anwohner ein gesprengter Zigarettenautomat in der Abrichtstraße gemeldet. Die Sprengung hatte vermutlich bereits in der Nacht auf den 31.12. gegen 03:00 Uhr stattgefunden, man hatte zunächst jedoch einen verfrühten Böller vermutet. Vor Ort konnte durch die Polizei das restliche ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:30

    POL-FR: Bonndorf: 60-jähriger Bewohner kommt bei Wohnhausbrand zu Tode

    Freiburg (ots) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bonndorf am Mittwoch, 31.12.2025, ist ein 60-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand brach das Feuer gegen 21.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Balkons aus. Die Flammen griffen rasch auf das Gebäude über, das infolgedessen in Vollbrand geriet. Mehrere Bewohner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren