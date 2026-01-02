Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sprengung mehrerer Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwochvormittag, den 31.12.2025 wurde der Polizei durch Anwohner ein gesprengter Zigarettenautomat in der Abrichtstraße gemeldet. Die Sprengung hatte vermutlich bereits in der Nacht auf den 31.12. gegen 03:00 Uhr stattgefunden, man hatte zunächst jedoch einen verfrühten Böller vermutet.

Vor Ort konnte durch die Polizei das restliche Geld sowie einzelne Zigarettenpackungen sichergestellt werden.

In der Silvesternacht, 01.01.2025 wurde gegen 03:00 Uhr die Sprengung eines weiteren Zigarettenautomaten in der Admiral-Spee-Straße in Freiburg-Wiehre gemeldet. Dieser war bei Eintreffen der Polizei fast komplett leergeräumt.

Eine weitere Sprengung wurde am 02.01.2026 gegen 01:00 Uhr nachts in der Langemarckstraße gemeldet. Hier konnten durch Zeugen vier dunkel gekleidete Tatverdächtige mit schwarzen Taschen gesehen werden. Eine Person sei maskiert. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten diese.

Konkrete Angaben zur jeweiligen Schadenshöhe und zur Größenordnung des Diebesguts liegen bislang noch nicht vor.

Das Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um ergänzende Zeugenhinweise unter Tel: 0761-8822880.

lr

