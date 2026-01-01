Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: 60-jähriger Bewohner kommt bei Wohnhausbrand zu Tode

Freiburg (ots)

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bonndorf am Mittwoch, 31.12.2025, ist ein 60-jähriger Bewohner ums Leben gekommen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand brach das Feuer gegen 21.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Balkons aus. Die Flammen griffen rasch auf das Gebäude über, das infolgedessen in Vollbrand geriet. Mehrere Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte einen 60-jährigen Mann leblos in seiner Wohnung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 800.000 Euro geschätzt. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

oec

