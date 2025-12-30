Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Einrichtungen des Gesundheitswesens

Freiburg (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage kam es sowohl im Haus der Altenpflege in Lörrach wie auch im Kreiskrankenhaus Lörrach zu Aufbrüchen von Schränken. Dabei erlangte bislang unbekannte Täterschaft diverses Diebesgut. Über die genaue Höhe liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Lörrach führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sowohl beim Haus der Altenpflege, wie auch beim Kreiskrankenhaus Lörrach über die Weihnachtsfeiertage verdächtige Personen wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell