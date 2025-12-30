PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Brand eines Schopfes

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 05:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Alten Säge in Eimeldingen alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand eines Schopfes, der an ein Wohnhaus angrenzte, schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 14:00

    POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung führt zu hohem Sachschaden und drei Verletzten

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 25.12.2025, gegen 20:00 Uhr kollidierten ein Audi und ein Mercedes im Kreuzungsbereich der L138 zur Straße Im Entenbad in Lörrach. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Audi-Fahrer die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers missachtet haben. Die beiden Insassen des Audis und der Fahrer ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 13:59

    POL-FR: Freiburg-Landwasser: Feuer im Außenbereich einer Gaststätte verursacht hohen Sachschaden

    Freiburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 30.12.2025, wurde der Polizei ein Brand im Außenbereich einer Gaststätte in der Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser gemeldet. Ein Zeuge entdeckte gegen 4 Uhr die Flammen und wählte umgehend den Notruf. Nach ersten Erkenntnissen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Gartenmöbel sowie eine Mülltonne ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 13:58

    POL-FR: Rickenbach/Egg: Auto fährt gegen Steinmauer - Fahrer schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Montag, 29.12.2025, gegen 15:45 Uhr kam aus bislang ungeklärter Ursache ein 85-jähriger Subaru-Fahrer auf der K6587 innerhalb der Ortschaft Egg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren