POL-FR: Eimeldingen: Brand eines Schopfes

Freiburg (ots) - Am Montag, 29.12.2025, gegen 15:45 Uhr kam aus bislang ungeklärter Ursache ein 85-jähriger Subaru-Fahrer auf der K6587 innerhalb der Ortschaft Egg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt ...

