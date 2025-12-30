POL-FR: Eimeldingen: Brand eines Schopfes
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 05:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Alten Säge in Eimeldingen alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand eines Schopfes, der an ein Wohnhaus angrenzte, schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand.
