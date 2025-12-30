Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach/Egg: Auto fährt gegen Steinmauer - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.12.2025, gegen 15:45 Uhr kam aus bislang ungeklärter Ursache ein 85-jähriger Subaru-Fahrer auf der K6587 innerhalb der Ortschaft Egg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

