Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen
Waldshut: Streit auf Supermarktparkplatz eskaliert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.12.2025, gegen 09:30 Uhr eskalierte ein zunächst verbaler Streit im Zusammenhang mit einem Parkmanöver auf einem Supermarktparkplatz in der Brückenstraße in Waldshut. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zu einer gefährlichen Situation beim Einparken gekommen sein, wodurch eine 46-Jährige gefährdet worden sein soll. Anschließend kam es zum verbalen Streit, in dessen Verlauf die 46-Jährige der 30-jährigen Autofahrerin einen Schlag verpasst haben soll. Die Situation konnte nur durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen beruhigt werden. Selbst nach der Aufnahme des Sachverhalts mussten die Einsatzkräfte vor Ort bleiben, bis beide Parteien die Örtlichkeit verlassen hatte. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

