Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Mutmaßliche Ladendiebin kommt selbst zum Polizeirevier - Festnahme

Freiburg (ots)

Am Montag, den 22.12.2025, bemerkte die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in Breisach einen Ladendiebstahl und informierte die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die mutmaßliche Täterin nicht mehr vor Ort, hatte jedoch ihre Umhängetasche im Geschäft vergessen. Die Tasche wurde daraufhin von der Polizei sichergestellt.

Am Dienstag, den 23.12.2025, kam die mutmaßliche Ladendiebin zum Polizeirevier Breisach, um ihre Tasche abzuholen. Neben der Zuordnung der Person zu dem Ladendiebstahl wurde dabei festgestellt, dass sie aufgrund einer vorangegangenen Verurteilung des Amtsgerichts Breisach wegen Betrugs bereits zur Festnahme ausgeschrieben war, weshalb sie vor Ort festgenommen wurde.

Während der polizeilichen Maßnahmen erschien die Mitarbeiterin einer Breisacher Tankstelle beim Polizeirevier, um Anzeige wegen eines am 22.12.2025 stattgefundenen Tankbetruges zu erstatten. Dabei begegnete sie zufällig der zuvor genannten 60-jährigen Dame und erkannte diese als die mutmaßliche Täterin wieder. Neben der Festnahme und der Anzeige wegen Ladendiebstahls gelangt sie daher zusätzlich wegen Tankbetrugs zur Anzeige.

Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Breisach geführt.

RB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell